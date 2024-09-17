شهيد في غارة على بلدة بليدا.. إليكم التفاصيل

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مجدل سلم، في جنوب لبنان.



وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة أنّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم، أدّت إلى استشهاد شخص.

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