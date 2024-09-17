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لبنان

شهيد في غارة على بلدة بليدا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:32
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مجدل سلم، في جنوب لبنان.

وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة أنّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم، أدّت إلى استشهاد شخص.
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إسرائيل

غارة

مجدل سلم

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