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لبنان

"هذا ما نكرره في الخماسية".. تصريح لافت من السفير الفرنسي في ملف الرئاسة

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:53
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قال السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، اليوم الثلاثاء، رداً عن سؤال قناة الـ"أم تي في" عن الخوف من تأخّر الرّئاسة أكثر فأكثر في ظلّ الحرب الدائرة والحدث الامني الذي وقع اليوم: "على العكس، لبنان بحاجة الى رئيس أكثر من أي وقت مضى، مع العلم انّه كان من المفترض ان يكون لكم رئيس من قبل أصلًا، وهذا ما نكرره دائمًا في اللجنة الخماسية".
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