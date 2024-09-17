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لبنان

الموسوي: "من يحملون أجهزة "بايجر" كلهم مدنيون وليسوا عسكريين!

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:56
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كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "ما جرى هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأوصاف وما حصل هو جريمة موصوفة ضد المدنيين".
 
وأكّد الموسوي أنّ "من يحملون أجهزة "بايجر" كلهم مدنيون وليسوا عسكريين".
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كتلة الوفاء للمفاومة

حزب الله

جريمة

إبراهيم الموسوي

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