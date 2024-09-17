الموسوي: "من يحملون أجهزة "بايجر" كلهم مدنيون وليسوا عسكريين!

كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "ما جرى هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأوصاف وما حصل هو جريمة موصوفة ضد المدنيين".

وأكّد الموسوي أنّ "من يحملون أجهزة "بايجر" كلهم مدنيون وليسوا عسكريين".