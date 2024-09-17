أحمد الخير: فاجعة مؤلمة تستدعي تضامن اللبنانيين ووحدتهم

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اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "ما حصل اليوم تطور خطير جدا في مسار العدوان الاسرائيلي المستمر على سيادتنا وأرضنا وأهلنا، وفاجعة مؤلمة أصابت كل لبنان وتستدعي من كل اللبنانيين التضامن والوحدة".وقال الخير، عبر منصة "أكس" "تعازينا بالشهداء، ودعواتنا للمولى أن يشفي المصابين ويخفف من آلام الجرحى، وأن يحمي لبنان وكل اللبنانيين في كل المناطق من شرور هذا العدو وإجرامه".