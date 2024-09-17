قرار لوزير التربية.. هل تفتح المدارس والجامعات أبوابها غدًا بعد حادثة تفجير "البيجر"؟

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، يوم غد الأربعاء ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وذلك استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الاسرائيلي بحق المواطنين والذي أوقع شهداء وجرحى بالآلاف.

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وتقدم الوزير الحلبي في بيان، من أهالي الشهداء بأحر التعازي، معبرا عن عميق حزنه وتأثره، داعيا للجرحى بالشفاء العاجل وبلسمة جروحهم.



واستصرخ الوزير الحلبي الضمير العالمي لوقف آلة القتل الإسرائيلية، التي لا ترحم ولا تميز، وقد ارتكبت جريمة جماعية غير مسبوقة في حق اللبنانيين.