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لبنان

بوشكيان: إسرائيل تشن حرب ترويع وإبادة ضد لبنان

Lebanon 24
17-09-2024 | 13:18
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شجب وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان، "العدوان الإسرائيلي الغادر"، معتبرا إياه "بمثابة حرب ترويع وتدمير وإبادة بأسلوب غادر على كل لبنان واللبنانيين".
وإذ عزى "أهالي الشهداء الذين سقطوا"، تمنى الشفاء للجرحى، معلنا "تقديره للفرق الطبية التي تعالج الجرحى في المستشفيات".
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وانتقد "تعاطي الموفدين الدوليين الذين يدعون إلى الحلول الدبلوماسية من جهة، ويغضون النظر عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان من جهة ثانية".
وختم: "آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسما وحازما وفعالا يتخطى التنديد ضد إسرائيل".
(الوكالة الوطنية)
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