بيانٌ من بري بعد "حادثة البيجر": جريمة حرب موصوفة ارتكبتها إسرائيل ضد لبنان

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتداء الإسرائيلي الكبير الذي طال لبنان، اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال تفجير أجهزة "البيجر" اللاسلكية.

وفي بيان له، اعتبر بري أن " ما أقدمت عليه إسرائيل عصر اليوم لا يرقى إلى مستوى المجزرة فحسب، إنما هو جريمة حرب موصوفة والعالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن إستمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والإستقرار الإقليميين نحو شر مستطير".

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وفي الختام، تقدم بري بـ"أحر التعازي والصبر والسلوان لعوائل الشهداء"، متمنياً "الشفاء العاجل للجرحى"، وقال: "قدرنا المقاومة والصمود وإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة".

إلى ذلك، أجرى بري اتصالاً بالنائب علي عمار معزياً باستشهاد نجله مهدي جراء الحادثة الخطيرة التي شهدها لبنان.