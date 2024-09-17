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لبنان

جنبلاط اتصل ببري وصفا وعمّار: للتضامن في مواجهة ما يتعرّض له لبنان من عدوان

Lebanon 24
17-09-2024 | 13:24
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أجرى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط اتصالين بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، معرباً عن تضامنه الكامل مع المقاومة وأهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بعد الاعتداء الإسرائيلي الخطير الذي طال كل لبنان، مقدماً التعازي باسمه وباسم الجبل وجمهور الموحدين الدروز بالشهداء الذين قضوا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
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كذلك، أجرى جنبلاط اتصالاً بعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار معزيًا باستشهاد نجله باعتداء اليوم.

وشدد جنبلاط على أهمية التضامن الوطني في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي غير مسبوق يطال أمن وسيادة لبنان، ويستوجب أعلى درجات التكاتف للتصدي لهذه الحرب الإسرائيلية
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