جنبلاط اتصل ببري وصفا وعمّار: للتضامن في مواجهة ما يتعرّض له لبنان من عدوان

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كذلك، أجرى جنبلاط اتصالاً بعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار معزيًا باستشهاد نجله باعتداء اليوم.وشدد جنبلاط على أهمية التضامن الوطني في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي غير مسبوق يطال أمن وسيادة لبنان، ويستوجب أعلى درجات التكاتف للتصدي لهذه الحرب الإسرائيلية