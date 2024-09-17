ايران وضعت إمكاناتها الصحية في خدمة لبنان

تلقى وزيري الخارجية والصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب والدكتور فراس أبيض، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين من نظيريهما الإيرانيين وزير الخارجية عباس عرقجي ووزير الصحة محمد رضا ظفرقندي، أعربا خلالهما عن إدانتهما للهجوم السيبيراني الإسرائيلي وتعازيهما لحكومة لبنان وشعبه.

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ووضع الوزيرين الإيرانيين إمكانات بلادهم الصحية في خدمة لبنان، كما أكدا "استعداد إيران لإرسال طائرة لإجلاء الجرحى من أجل إجراء عمليات جراحية، لا سيما لإصابات العين الحرجة، إضافة الى إمكان تقديم مستشفى ميداني لمساعدة المصابين والجرحى".