بعد "تفجير البيجر".. توجيهات عاجلة من العراق لمساعدة لبنان

أصدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني توجيهات تقضي بإرسال الطواقم الطبية العراقية وفرق الطوارئ إلى لبنان، لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة، للتخفيف عن آلام المصابين من الأبرياء المدنيين.

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وفي بيان، اليوم الثلاثاء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن "السلطات العراقية تتابع ا لتطورات الأمنية الخطيرة التي تحدث في لبنان، والهجوم الإسرائيلي السيبراني الذي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وذكر بيان الحكومة العراقية أن "هذه الأحداث، بجانب التهديدات والاعتداءات الأخرى المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب، والتهديد بشنّ حرب واسعة على لبنان هي أمور تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً؛ من أجل منع انزلاق الأوضاع نحو توسيع دائرة الحرب التي استهدفت، منذ أشهر، أهالي قطاع غزّة، وكذلك طالت المدنيين في الضفة الغربية وجنوب لبنان، وتسببت لهم بالمآسي، من دون رادع لجيش الاحتلال عن تنفيذ مخططاته في التوسع واحتلال المزيد من الأراضي".





