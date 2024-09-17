Advertisement

لبنان

الصليب الأحمر بأداء سريع.. هكذا تحرّك لحظة "تفجير البيجر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-09-2024 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1247918-638622036710005054.jpg
Doc-P-1247918-638622036710005054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أن أكثر من 133 سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني تحركت فور حدوث حادثة تفجير الـ"بيجر"، مشيرة إلى أن هناك نحو 170 كانت في عداد الآليات الاحتياطية والجاهزة للتحرك الفوري.
Advertisement
وذكرت المعلومات أنّ كافة الفرق الطبية والإسعافية من مختلف الجمعيات تحركت فوراً إثر حصول التفجيرات، مشيرة إلى أنّ كافة العناصر الطبية انتشرت في مختلف المناطق وكانت على جهوزية تامة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:04 | 2024-09-17
17:16 | 2024-09-17
17:01 | 2024-09-17
16:57 | 2024-09-17
16:53 | 2024-09-17
16:47 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24