الصليب الأحمر بأداء سريع.. هكذا تحرّك لحظة "تفجير البيجر"

علم "لبنان24" أن أكثر من 133 سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني تحركت فور حدوث حادثة تفجير الـ"بيجر"، مشيرة إلى أن هناك نحو 170 كانت في عداد الآليات الاحتياطية والجاهزة للتحرك الفوري.

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وذكرت المعلومات أنّ كافة الفرق الطبية والإسعافية من مختلف الجمعيات تحركت فوراً إثر حصول التفجيرات، مشيرة إلى أنّ كافة العناصر الطبية انتشرت في مختلف المناطق وكانت على جهوزية تامة.