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لبنان

هل سيتم إعلان الحداد غداً؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-09-2024 | 14:04
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قالت معلومات "لبنان24" إنه لا إعلان للحداد غداً إثر حادثة تفجير أجهزة "البيجر"، والإقفال سيقتصر على المدارس والجامعة اللبنانية إلى جانب عددٍ من الجامعات الخاصّة.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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