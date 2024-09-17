هل سيتم إعلان الحداد غداً؟

قالت معلومات "لبنان24" إنه لا إعلان للحداد غداً إثر حادثة تفجير أجهزة "البيجر"، والإقفال سيقتصر على المدارس والجامعة اللبنانية إلى جانب عددٍ من الجامعات الخاصّة.

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