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لبنان
هل سيتم إعلان الحداد غداً؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
17-09-2024
|
14:04
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قالت معلومات "لبنان24" إنه لا إعلان للحداد غداً إثر حادثة تفجير أجهزة "البيجر"، والإقفال سيقتصر على المدارس والجامعة اللبنانية إلى جانب عددٍ من الجامعات الخاصّة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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