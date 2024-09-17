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لبنان

حركة أمل: هذه الجريمة لن تثني اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم

Lebanon 24
17-09-2024 | 14:14
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أدانت حركة أمل، في بيان، الجريمة الكبيرة التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم والتي أد~ت الى سقوط شهداء وعدد كبير من الجرحى والذي "أتى في سياق العدوانية التي يمارسها هذا العدو بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".
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وشددت الحركة على أن "هذه الجريمة لن تثني اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم وفي الدفاع عن أرضهم في مواجهة مخططات العدو الاسرائيلي واسقاطها وتضع هذا الاعتداء برسم الهيئات والمنظمات الدولية ليس فقط للادانة بل لاتخاذ الاجراءات العاجلة التي حان أوانها لايقاف هذا العدو عن الاستمرار بجرائمه الإرهابية".

وثمنت الحركة "مواقف التضامن والادانة التي صدرت عن القيادات اللبنانية والتي تعبر عن حس المسؤولية والتي تأتي فوق كل الاعتبارات وتدعو الجميع لجعل ما حدث فرصة لتعزيز التضامن الوطني والانخراط معاً في تحصين ساحتنا الداخلية لمواجهة كل التحديات".
 

وتوجهت الحركة بالتقدير لكل "المؤسسات الصحية والاجتماعية التي بادرت الى القيام بواجباتها في نقل واسعاف المصابين والجرحى وللمواطنين في كل المناطق والطوائف الذين بادروا الى التبرع بالدم. وهي التي بادرت عبر كشافة الرسالة والدفاع المدني ومكتب الصحة المركزي للانخراط بكامل طواقمها في هذه العملية".
 

كذلك توجهت بالتعزية لعوائل الشهداء، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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