هل لواشنطن علاقة في حادثة تفجير أجهزة الاتصال في لبنان؟

علّقت وزارة الخارجية الأميركية على حادثة تفجير أجهزة "البيجر" والتي أدت اليوم الثلاثاء، إلى سقوط 9 شهداء وأكثر من 2800 جريح من بينهم حالات حرجة.

وأكدت واشنطن أنها تجمع معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، مشددة على أنها ليست ضالعة في الحادثة.

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وقالت: "ليست لدينا أي تقييمات بشأن هوية المسؤول عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، وواشنطن ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله".

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلق واشنطن الدائم بشأن أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه "من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان على محادثات التهدئة في غزة".

هذا وحثت واشنطن، طهران على تجنب تصعيد "التوترات" بعد انفجار أجهزة اتصال تابعة لحزب الله.