متى اتخذ نتنياهو قرار "تفجير البيجر"؟ تقريرٌ أميركي يكشف!

قال مسؤولان أميركيّان لوكالة "أكسيوس" إن إسرائيل لم تبلغ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مسبقاً بعمليتها الاستخباراتية التي شملت تفجير أجهزة "البيجر" اللاسلكية الموجودة بحوزة الآلاف من أعضاء "حزب الله".

Advertisement

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركيّة ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة "لم تكن على علم بهذه العملية ولم تشارك فيها"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ما زالت تجمع المعلومات" حول الانفجارات في لبنان.

كذلك، قالت الوكالة إن إسرائيل نفذت العملية في لبنان لنقل معركتها ضد حزب الله إلى مرحلة جديدة مع محاولة عدم التصعيد إلى مستوى حرب شاملة، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق هذا الأسبوع خلال اجتماعٍ أمني على عملية تفجير الأجهزة اللاسلكية".

مع هذا، فقد قال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لرد محتمل من قبل "حزب الله" بعد حادثة تفجير الأجهزة، مشيرين إلى أن تل أبيب تُدرك إمكانية حصول تصعيد كبير عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد الحادثة.

وقال المصدر إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدرت قبل العملية أن حزب الله من المرجح أن يرد بهجوم كبير ضد إسرائيل. (آكسيوس)