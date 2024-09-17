Advertisement

لبنان

المفتي سوسان: ما أقدم عليه العدو هو قمة الإجرام وهو اعتداء على كل لبنان

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:18
A-
A+



Doc-P-1247955-638622083747611907.png
Doc-P-1247955-638622083747611907.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدلى مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان بالتصريح الآتي : "ان ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم هو قمة الاجرام والإرهاب والغدر، وليس هذا بجديد عليها . اننا ندعو كل اهلنا واخواننا وعلمائنا الى دعوة رواد المساجد الى الإسراع بالتبرع بالدم والوقوف مع الجرحى ومع أهلهم وتأكيد وحدة الصف الإسلامي ووحدة الصف الوطني، لأن هذا الاعتداء هو اعتداء على كل لبنان".
Advertisement
وأضاف: "ستبقى المقاومة والصمود والثبات هو الوسيلة التي ترد العدوان وتصد همجية هذا الكيان الإسرائيلي النازي وتصيبه في غروره وغدره واجرامه. رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى ونصر الله المقاومين في غزة ورفح وجنوب لبنان".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:04 | 2024-09-17
17:16 | 2024-09-17
17:01 | 2024-09-17
16:57 | 2024-09-17
16:53 | 2024-09-17
16:47 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24