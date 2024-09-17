المفتي سوسان: ما أقدم عليه العدو هو قمة الإجرام وهو اعتداء على كل لبنان

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أدلى مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان بالتصريح الآتي : "ان ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم هو قمة الاجرام والإرهاب والغدر، وليس هذا بجديد عليها . اننا ندعو كل اهلنا واخواننا وعلمائنا الى دعوة رواد المساجد الى الإسراع بالتبرع بالدم والوقوف مع الجرحى ومع أهلهم وتأكيد وحدة الصف الإسلامي ووحدة الصف الوطني، لأن هذا الاعتداء هو اعتداء على كل لبنان".وأضاف: "ستبقى المقاومة والصمود والثبات هو الوسيلة التي ترد العدوان وتصد همجية هذا الكيان الإسرائيلي النازي وتصيبه في غروره وغدره واجرامه. رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى ونصر الله المقاومين في غزة ورفح وجنوب لبنان".