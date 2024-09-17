الحاج حسن: هذا العدوان لن يزيدنا الا صموداً

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وتقدم الوزير الحاج حسن من "أهالي الشهداء الأبرار الذين ارتقوا اليوم في هذا العدوان بأسمى آيات العزاء"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.وختم؛ "ضربة ستزيدنا قوة وأملا وعزيمة".