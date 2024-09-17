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لبنان

الحاج حسن: هذا العدوان لن يزيدنا الا صموداً

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:25
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أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن من مستشفى بعلبك الحكومي ان "ما قامت به اسرائيل هو جريمة منظمة ضد المدنيين"، وقال: "هذا العدوان لن يزيدنا الا صموداً ودفاعاً عن وطننا لبنان، وسنتمسك أكثر فأكثر بالثلاثية الماسية التي تجسد قوة لبنان الرسمي : جيش باسل وشعب أبي ومقاومة تصنع كرامة الوطن وتُسطّر أروع ملاحم البطولة دفاعاً عن كل الوطن".
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وتقدم الوزير الحاج حسن من "أهالي الشهداء الأبرار الذين ارتقوا اليوم في هذا العدوان بأسمى آيات العزاء"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وختم؛ "ضربة ستزيدنا قوة وأملا وعزيمة".
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