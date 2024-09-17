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لبنان

بعد حادثة تفجير "البيجر".. سوريا تتضامن مع لبنان: مستعدون لتقديم أي مساعدة

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:23
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تلقى وزير الصحة فراس الأبيض اتصالا من نظيره السوري حسن محمد الغباش، أعرب فيه عن تضامنه مع لبنان، معلنًا عن استعداد سوريا الكامل لتقديم أي مساعدة للمواطنين اللبنانيين سواء عبر استقبال المصابين في المستشفيات السورية، وتقديم العلاج اللازم لهم، أو عبر إرسال فرق طبية لتقديم العون والمساعدة.
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كما قدم الوزير الغباش التعازي للأبيض وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

لبنان

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