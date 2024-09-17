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لبنان

خطار تابع مهمات الدفاع المدني بعد "حادثة البيجر"

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:34
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تفقد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار، مساء اليوم الثلاثاء، نقطة انطلاق آليات الإسعاف التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني في مقر العمليات المركزية في التحويطة حيث وضعت في أعلى درجات التأهب والجهوزية للتدخل على الفور لنقل الجرحى من مستشفى الى آخر عند الحاجة.
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وأعطى العميد خطّار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة البقاء على أعلى درجات التأهب للتدخل عند الضرورة، كما أثنى على مناقبيتهم والسرعة في تلبية نداء الإغاثة إذ توافدوا من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية لتلبية نداء الواجب عقب الحادث الذي تسبب بسقوط آلاف الاصابات وعدد من الشهداء.
وتقدم خطار بالعزاء من اهل الشهداء سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
 
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