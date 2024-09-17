Advertisement

لبنان

بيانٌ من "الصحة" يكشف.. ما حقيقة ارتفاع عدد جرحى "البيجر" إلى 4 آلاف؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1247975-638622114703533694.jpg
Doc-P-1247975-638622114703533694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت وزارة الصحة العامة في بيان المعلومات المنسوبة إلى وزير الصحة العامة فراس الأبيض والتي تقول إنه أعلن ارتفاع عدد شهداء حادثة "تفجير البيجر" إلى 11 فيما الجرحى إلى 4 آلاف بينهم 400 حالة خطيرة.
Advertisement
 
وذكرت الوزارة أن الأبيض لم يُدلِ بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية.
 
كذلك، جدّدت الوزارة الدعوة التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة في مؤتمره الصحافي مساء اليوم والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:04 | 2024-09-17
17:16 | 2024-09-17
17:01 | 2024-09-17
16:57 | 2024-09-17
16:53 | 2024-09-17
16:47 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24