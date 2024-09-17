بيانٌ من "الصحة" يكشف.. ما حقيقة ارتفاع عدد جرحى "البيجر" إلى 4 آلاف؟

نفت وزارة الصحة العامة في بيان المعلومات المنسوبة إلى وزير الصحة العامة فراس الأبيض والتي تقول إنه أعلن ارتفاع عدد شهداء حادثة "تفجير البيجر" إلى 11 فيما الجرحى إلى 4 آلاف بينهم 400 حالة خطيرة.

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وذكرت الوزارة أن الأبيض لم يُدلِ بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية.

كذلك، جدّدت الوزارة الدعوة التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة في مؤتمره الصحافي مساء اليوم والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.