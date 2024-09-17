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لبنان

"دليل على إبادة جماعية".. إيران تدين تفجير أنظمة اتصالات في لبنان

Lebanon 24
17-09-2024 | 16:21
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دان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، بشدة العدوان الإسرائيلي على أجهزة اتصال في لبنان ويعتبره دليلاً على إبادة جماعية.
 
وقال كنعاني: "مرة أخرى تعرّض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين للخطر، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً للوقوف أمام مخططاتها".
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