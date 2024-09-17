"دليل على إبادة جماعية".. إيران تدين تفجير أنظمة اتصالات في لبنان

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، بشدة العدوان الإسرائيلي على أجهزة اتصال في لبنان ويعتبره دليلاً على إبادة جماعية.

وقال كنعاني: "مرة أخرى تعرّض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين للخطر، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً للوقوف أمام مخططاتها".