"غالبية العمليات للعيون".. إليكم ما أعلنه وزير الصحة عن جرحى "حادثة البيجر"

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ونوه الأبيض بما وجده من إلتزام كبير لدى المستشفيات في تقديم العلاجات السريعة والناجعة للجرحى، مشيراً إلى أن طواقم العمليات تقوم بعمليات شبه متواصلة غالبيتها للعيون، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مستشفيات بيروت والضاحية الجنوبية باتت مليئة بالجرحى سواء في غرف العمليات أم العناية الفائقة أم الأسرّة في الغرف العادية والطوارئ.وأوضح الأبيض أن وزارة الصحة العامة بدأت بتوجيه الجرحى إلى المستشفيات في المناطق خارج العاصمة وضاحيتها الجنوبية، وذلك بالتنسيق بين مركز طوارئ الصحة التابع للوزارة والمستشفيات، وأضاف: "هذا يتطلب من المواطنين الذين ينقلون جرحاهم أن يتجاوبوا مع التعليمات والإجراءات المتبعة لحسن توزيع الجرحى وحصولهم على علاجاتهم بأسرع وقت ممكن".وكان الأبيض تلقى اتصالات تضامن من نظرائه المصري والسوري والإيراني والعراقي، كما تبلغ من نظيره العراقي أن طائرة ستصل إلى بيروت في ساعات الفجر محملة بالمساعدات للمصابين.ومن المقرر أن يعقد الأبيض مؤتمراً صحافياً يوم غد سوف يتم الإعلان عن موعده فور تحديده، وذلك لتحديث المعلومات المتعلقة بنتائج الحدث الأمني الكبير الذي تعرض له لبنان.