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لبنان

مخزومي: ما فعلته إسرائيل جريمة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية

Lebanon 24
17-09-2024 | 16:53
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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "أكس": "ما فعلته إسرائيل جريمة موصوفة بكافة المقاييس وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ويجب أن تستنهض جهود المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الإجرام الذي لا يمكن أن نواجهه إلا عبر التضامن والتكافل في هذه الظروف الصعبة والخطيرة جدًا. 
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حمى الله لبنان واللبنانيين، ورحم الشهداء وشفى الجرح". 
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