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لبنان
تحذير
Lebanon 24
17-09-2024
|
17:16
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أكد مسؤول أوروبي من التقاهم أن رسالته إلى بيروت خلال زيارته الأخيرة تحذيره من استهداف إسرائيلي خطير للبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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