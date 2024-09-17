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لبنان

تحذير

Lebanon 24
17-09-2024 | 17:16
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أكد مسؤول أوروبي من التقاهم أن رسالته إلى بيروت خلال زيارته الأخيرة تحذيره من استهداف إسرائيلي خطير للبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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