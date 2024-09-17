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لبنان

الحكومة تدين العدوان الإسرائيلي: خرق خطير للسيادة اللبنانية وإجرام موصوف

Lebanon 24
17-09-2024 | 22:08
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باغت الهجوم الإسرائيلي، أمس، جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرّر عقدها للبحث في عدد من البنود، أبرزها قرار تسجيل السوريين غير الشرعيين في المدارس اللبنانية ورواتب المتقاعدين. وفور بدء الجلسة، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الصحة فراس الأبيض مغادرتها لمواكبة الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ. كما أجرى اتّصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية خلال الجلسة، واطّلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت . كما أطلع رئيس الحكومة، مجلس الوزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات، فأكد المجلس مجتمعاً "إدانته هذا العدوان الإسرائيلي الاجرامي والذي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية وإجراماً موصوفاً بكل المقاييس". وشدد مجلس الوزراء على "أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الاجرام المتمادي". وقرر مجلس الوزراء ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.
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وإثر الاعتداء، صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان إدانة أشارت فيه إلى أن «الوزارة باشرت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن». وخلال تقديمه واجب العزاء باستشهاد نجل النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة»، علي عمار، قال ميقاتي: «نعجز عن التعبير عن حجم ما حدث، ولا نراهن على أخلاق العدو».
واعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة اليوم الاربعاء.
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