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لبنان

عبدالله والسيسي اول المبادرين: دعم لبنان بكل ما يحتاجه في محنته

Lebanon 24
17-09-2024 | 22:18
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً من نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية وشؤون المغتربين  الاردني أيمن الصفدي الذي نقل له نقل توجيهات ملك الأردن عبد الله الثاني بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في لبنان اليوم.
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وأكد الصفدي خلال الإتصال "وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق".
وشدد الصفدي "على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وأكد "إدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه".
بدوره شكر الرئيس ميقاتي جلالة الملك عبد الله  على مبادرته، وثمن" مواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره".

وتلقى رئيس الحكومة اتصالاً من وزير خارجية مصر الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي نقل خلاله تضامن مصر رئيساً وشعباً مع لبنان في ما تعرض له من تفجيرات اليوم.
ونقل الوزير المصري للرئيس ميقاتي توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم لبنان في كل ما يحتاجه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.
بدوره عبّر الرئيس ميقاتي عن شكره الرئيس المصري على وقوفه المستمر الى جانب لبنان.
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