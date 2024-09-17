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لبنان

يحمل علامتها التجارية: بيان عن الشركة التايوانية بشأن أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان.. هذا ما أوضحته

Lebanon 24
17-09-2024 | 23:05
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أكد مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية، هسو تشينج كوانج، للصحفيين اليوم الأربعاء بأن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان يوم الثلاثاء ليست من تصنيع شركته.

وأسفرت الانفجارات عن استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 3 آلاف آخرين، عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر حزب الله بشكل متزامن.
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وأضاف هسو أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صُنعت من قبل شركة في أوروبا، تمتلك حق استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وأضاف "المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية". ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.

وتابع بالقول: "نحن شركة مسؤولة. وهذا أمر محرج للغاية".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن أمس الثلاثاء، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.

وأضاف التقرير أن إسرائيل عبثت بهذه الأجهزة وزرعت كميات صغيرة من المتفجرات داخل كل جهاز قبل شحنها إلى لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لرويترز إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبها حزب الله قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن "الموساد قام بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شيفرة من الصعب جدا اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي".

وقال مصدر أمني آخر لرويترز إن ما يصل إلى ثلاثة غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة ولم يكتشفها الحزب لعدة أشهر. (سكاي نيوز)

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