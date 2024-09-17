الابيض يتسلم شحنة مساعدات عراقية السابعة صباحا في مطار بيروت

يتسلم وزير الصحة العامة فراس الابيض في السابعة صباحا، شحنة مساعدات عراقية ستصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي تضامنا مع لبنان وجرحاه إثر الخرق الامني الاسرائيلي.



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