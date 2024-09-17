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لبنان

الابيض يتسلم شحنة مساعدات عراقية السابعة صباحا في مطار بيروت

Lebanon 24
17-09-2024 | 23:29
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يتسلم وزير الصحة العامة فراس الابيض في السابعة صباحا، شحنة مساعدات عراقية ستصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي تضامنا مع لبنان وجرحاه إثر الخرق الامني الاسرائيلي.
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