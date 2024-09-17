بالأسماء... "حزب الله" ينعى 4 شهداء

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نعت "المقاومة الإسلامية" 4 شهداء هم: حسين علاء الدين، حسين فقيه، عباس ياسين ومهدي سمحات، وجاء في بيانات النعي:"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي علاء الدين "زكريا" مواليد عام 1989 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"."بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أيوب فقيه "باقر" مواليد عام 1988 من بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"."بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس فضل ياسين "أبو الفضل" مواليد عام 1993 من منطقة زقاق البلاط في بيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"."بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي عباس سمحات "جواد معتوق" مواليد عام 1995 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".