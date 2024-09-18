نقابة المعلمين أرجأت اجتماع المجلس التنفيذي والجمعيات العمومية

أعلنت نقابة المعلمين في بيان، أنه "إثر التطوّرات الأمنية الأخيرة، ولا سيما العدوان الإسرائيلي السيبراني الغاشم الذي أدى إلى سقوط شهداء وإصابة المئات من المواطنين إصابات جسدية بالغة، أرجئ اجتماع المجلس التنفيذي الذي كان سيعقد اليوم الأربعاء، كذلك أرجئت الجمعيات العمومية للأساتذة بعد غد الجمعة، إلى موعد لاحق، يعلن عنه الأسبوع المقبل بناء على التطوّرات الأمنية. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

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