مساعدات طبية عراقية للبنان

وصلت طائرة مساعدات عراقية إلى مطار بيروت الدولي تحتوي على شحنة مساعدات طبية تضامناً مع لبنان وجرحاه إثر العدوان الالكتروني الذي تعرض له لبنان أمس عقب انفجار شجنات "بيجر"، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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