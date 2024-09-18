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لبنان

للمرة الثانية... الأبيض يجول على مستشفيات صباحا ويعقد مؤتمرا صحافيا في هذا التوقيت

Lebanon 24
18-09-2024 | 00:54
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يجول وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، للمرة الثانية بعد جولة أولى له ليلًا، على جرحى الخرق الأمني في المستشفيات، بدءًا من الثامنة صباحا، على التوالي: المقاصد، اوتيل ديو، الروم، جبل لبنان وسان جورج الحدت. 
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تهدف الجولة إلى الاطمئنان لتأمين المستلزمات والحاجات الضرورية لتقديم أفضل الخدمات للجرحى والتأكد من حسن توزيعهم وتسريع علاجهم. 

بعد ذلك يعقد الوزير الأبيض مؤتمرا صحافيا عند الأولى من بعد ظهر اليوم في مبنى وزارة الصحة العامة قاعة المحاضرات في B1، ويتناول فيه تحديثا للتداعيات الصحية للخرق الأمني الذي حصل أمس.
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