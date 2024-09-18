أكبر خرق أمني يغيّر "قواعد الاشتباك" بين حزب الله واسرائيل والحكومة تباشر اتصالات دولية

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بدا واضحا من متابعة مجريات المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي أمس عبر أخطر وأوسع هجوم سيبراني غير مسبوق فُجّر عبره شبكة اتصالات "أجهزة البيجر"، ان "قواعد الاشتباك" على الجبهة الجنوبية اللبنانية دخلت مرحلة جديدة، بحيث انّ الساعات والأيام المقبلة قد تشهد تطورات دراماتيكية على مستوى المواجهة بين اسرائيل و"حزب الله" الذي توعّد بأنّ "هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب".أكثر من 3 آلاف جريح حالة 200 منهم حرجة و 11 شهيداً بينهم مهدي نجل النائب علي عمار، سقطوا امس في عدوان اسرائيلي يمكن وصفه بأنّه ابادة جماعية، وسيكون بينهم المئات من المعوقين جراء انفجار أجهزة "البايجر "المحمولة بين ايديهم بواسطة تقنية عالية اخترقت نظامها.وفي انتظار ما قد يحدث من تطورات تسارعت المواقف والتحركات حكوميا وسياسيا، فاكد مجلس الوزراء، الذي كان مجتمعا لدرس الموازنة، "إدانته هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي، الذي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية وإجراماً موصوفاً بكل المقاييس"، مشدداً على" أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي".وزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الضاحية الجنوبية لبيروت مساء امس، حيث قدّم التعازي الى النائب علي عمار باستشهاد نجله مهدي عمار. ووصف ما حصل بأنّه "خطير جداً".وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالاً من نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، الذي نقل له توجيهات ملك الاردن عبدالله الثاني بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الجرحى. وشدّد الصفدي "على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن الرقم"1701".وأكّد "إدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدّد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه".وتلقّى ميقاتي ايضاً اتصالاً من وزير خارجية مصر الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، نقل خلاله تضامن مصر رئيساً وشعباً مع لبنان في مواجهة ما تعرّض له من تفجيرات.كذلك نقل للرئيس ميقاتي توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "بدعم لبنان في كل ما يحتاجه في هذه الظروف العصيبة التي يمر فيها".ديبلوماسيا، يُتوقع أن يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان الاثنين المقبل في زيارة وصفت بأنّها استطلاعية وتشكّل استكمالاً للمناقشات التي جرت في الرياض أخيراً بينه والوزير المفوض لدى الديوان الملكي نزار العلولا بمشاركة السفيرالسعودي في بيروت وليد البخاري.وعلى خط مواز، جددت اوساط رسمية معنية التأكيد ان لا زيارة للموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت، بعدما انهى زيارته لإسرائيل غادرها أمس من دون ان يحقق اي نتائج ايجابية".