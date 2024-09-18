شركة “AirFrance” تعلّق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب.. حتى هذا الموعد

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أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، أنّها ستعلق رحلاتها من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية لكل من بيروت وتل أبيب حتى 19 أيلول، بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط، موضحة أنّ العمليات ستستأنف بعد تقييم الوضع.كما أعلنت مجموعة لوفتهانزا تعليق جميع الرحلات من تل أبيب وطهران وإليهما، وقالت إنها ستتجنب المجال الجوي لكل من إسرائيل وإيران حتى الخميس.