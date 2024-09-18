شهيد جديد في تفجيرات "البيجر".. اليكم هويته

استشهد الطفل محمد بلال كنج فجر اليوم متأثرا بإصابته في تفجيرات اجهزة البيجر التي استهدفت امس الثلاثاء عناصر حزب الله، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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