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لبنان

شهيد جديد في تفجيرات "البيجر".. اليكم هويته

Lebanon 24
18-09-2024 | 01:09
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استشهد  الطفل محمد بلال كنج فجر اليوم متأثرا بإصابته في تفجيرات اجهزة البيجر التي استهدفت امس الثلاثاء عناصر حزب الله، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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