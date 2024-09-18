"حزب الله" يعمّم: ركزوا على الايجابيات

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بالرغم من بعض الاصوات المتفرقة والتي خرجت للشماتة بـ "حزب الله" بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي بالامس، الا ان حجم التضامن السياسي والشعبي بعد ما حصل مع عناصر الحزب كان كبيرا جدا وغير مسبوق.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" عمم على الاعلاميين وعلى وسائل الاعلام التابعة له بضرورة التركيز على الوحدة بين القوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني.وتؤكد المصادر ان المرحلة المقبلة حساسة للغاية ويجب بالتالي التركيز على الايجابيات وعلى كل ما يخفف احتمالات الفتنة بين اللبنانيين.