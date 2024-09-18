Advertisement

لبنان

نقابة الصيادلة أعلنت الحداد اليوم مع حصر نشاطها بالمعاملات المتعلقّة بادخال الادوية

Lebanon 24
18-09-2024 | 01:19
A-
A+
Doc-P-1248086-638622444124849910.png
Doc-P-1248086-638622444124849910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت نقابة صيادلة لبنان في بيان، "حملة الاجرام الصهيونيّة، المستمرّة التي تصيب اللبنانيين يوميّاً، مستبيحة سيادة لبنان وأمن شعبه، سيّما الحادثة الاخيرة التي تشكّل جريمة لا يتصوّرها عقلٌ بشرّي".

وأعلنت "الحداد  اليوم، مع حصر نشاطها الاداري بالمعاملات المتعلقّة بادخال الادوية وذلك حفاظاً على الامن الصحّي للمواطنين".
Advertisement

وناشدت "المجتمع الدولي وما تبقى من ضمير عالمي، الى حماية لبنان وشعبه وسيادة اراضيه من الاجرام الصهيوني، وكذلك الحكومة القيام بمسؤوليتها في حماية هذا البلد" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-09-18
03:54 | 2024-09-18
03:54 | 2024-09-18
03:48 | 2024-09-18
03:45 | 2024-09-18
03:45 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24