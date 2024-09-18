بو صعب يتحرك "خدماتيا"

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أشار مصدر متني بارز الى أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أطلق قبل أيام العنان لماكينته الإنتخابية ، وبالتحديد الخدماتية منها في كل أنحاء المتن الشمالي ساحلاً وسطاً وجرداً، وذلك من أجل الإبقاء على وضعيته الشعبية بعد انفصاله عن "التيار الوطني الحر".المصدر أكد أن ما يقوم به بو صعب اليوم من حراك في المتن يؤكد من دون شك أنه سيكون مرشحا عن هذه الدائرة وركنا أساسيا في لائحة تؤمن حاصلا واحد وتعمل خدماتياً وسياسياً لكي تؤمن الحاصل الثاني، رغم صعوبة المهمة في قضاء مسيّس وللأحزاب ثقل كبير فيه .