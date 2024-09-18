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لبنان

مكتب حزبيّ يتحوّل لـ"بيع قرطاسية"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-09-2024 | 02:45
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وسط الأزمات الداخلية التي يعيشها سياسياً ونيابياً، تبين أن "التيار الوطني الحر" قد انصرف لـ"شؤون أخرى" عبر مكاتبه الخاصة والتي حوّلها إلى منصات لـ"بيع القرطاسية".
ومؤخراً، بادر ناشطون من "التيار" إلى الترويج لتلك الخطوة من بوابة "ربط الناس بالوطني الحر خدماتياً". وهنا، تبين أن "التيار" يسعى تدريجياً لتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة المرتبطة بـ"البيئة الشعبية" عبر مراكزه لحث الناس على المجيئ إليها باستمرار بعد حالات "التذبذب" التي أبعدت مناصري "التيار" بشكل أو بآخر عن المكاتب الحزبية.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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