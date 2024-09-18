ضربة افتتاحية لحرب واسعة.. تقرير يكشف ما بعد تفجيرات "البيجر"

Advertisement

وقال مسؤول أميركي إنه "قبل عدة دقائق من بدء انفجار أجهزة البيجر في أنحاء لبنان، اتصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بنظيره الأميركي لويد أوستن، وأخبره أن إسرائيل ستنفذ عملية في لبنان قريبا، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل محددة".



وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس"، إن الإسرائيليين لم يخبروا الولايات المتحدة بتفاصيل العملية، لكنه أضاف أن "مكالمة غالانت كانت محاولة لإبلاغ واشنطن بشيء ما".

ومع ذلك، قال المسؤولون الأميركيون إنهم لم يروا أن مكالمة غالانت "إشعار مسبق جاد"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين، الثلاثاء: "لم نكن على علم بهذه العملية ولم نشارك فيها".



وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن غالانت تحدث مع أوستن عبر الهاتف مرتين يوم الثلاثاء.



وقال مصدر مطلع إن العملية تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال اجتماعات أمنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار أعضاء حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية.

ذكر مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بشأن عمليتها الاستخباراتية، الثلاثاء، لتفجير أجهزة النداء (بيجر) التي يستخدمها أعضاء حزب الله.وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدركون أن التصعيد الكبير على الحدود الشمالية محتمل بعد الهجوم، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لرد محتمل من حزب الله.