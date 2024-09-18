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لبنان

أسعار لقاحات الأطفال مرتفعة جدّاً

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:15
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يشكو العديد من المواطنين من أسعار لقاحات الأطفال بمختلف أنواعها، بحيث يتراوح سعر اللقاح الواحد بين 60 و100 دولار.
وفي هذا السياق، يعمد مواطنون إلى تلقيح أطفالهم في المستوصفات الطبيّة للتوفير، ولتأمين الحماية لأبنائهم من الأمراض والفيروسات الخطيرة.
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