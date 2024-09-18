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لبنان

فقد احدى عينيه في تفجيرات "البيجر".. اصابة السفير الايراني في لبنان اخطر مما اعلن

Lebanon 24
18-09-2024 | 01:46
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كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حجم الإصابة التي تعرض لها السفير الإيراني لدى لبنان، من جراء انفجار أجهزة اتصال اللاسلكي (البيجر) في بيروت، الثلاثاء.

وكانت تقارير قد أشارت إلى إصابة السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، ضمن العملية النوعية المنسوبة لإسرائيل، التي أدت لانفجار آلاف من أجهزة "البيجر" في مناطق مختلفة من لبنان، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين.
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وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن أماني فقد إحدى عينيه تماما خلال الانفجار، بينما تعرضت عينه الأخرى لإصابات بالغة.

وقال التقرير إن إصابات أماني "كانت أكثر خطورة مما أعلنته السلطات الإيرانية في البداية"، وإنه نقل إلى طهران لتلقي العلاج.

وأكد رئيس تحرير موقع "مشرق" الإخباري التابع للحرس الثوري حسين سليماني، إصابات السفير في منشور على منصة "إكس"، قال فيه: "لسوء الحظ، كانت الإصابات التي لحقت بالسفير الإيراني خطيرة للغاية وفي عينيه".

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الإخبارية الإيرانية، نقل أماني إلى مستشفى في أحد شوارع بيروت التي كانت تعم بالفوضى، وعيناه مغطاة بالضمادات والجزء الأمامي من قميصه الأبيض ملطخ بالدماء.

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