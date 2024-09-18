نزوح باتّجاه المتن

مع ازدياد أعداد النازحين من جنوب لبنان بعد اشتداد وتيرة القصف الإسرائيليّ للمناطق الجنوبيّة وتوسّعها لتطال بلدات جديدة، لُوحِظَ أنّ حركة النزوح باتت لافتة باتّجاه المتن، بحيث تمّ تأجير العديد من الشقق المفروشة لأهالي من القرى الجنوبيّة وبأسعار تتراوح بين 400 و 600 دولار شهريّاً.

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