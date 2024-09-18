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لبنان

العلية: توقف هيئة الشراء العام عن العمل في هذا اليوم الوطني الحزين

Lebanon 24
18-09-2024 | 02:00
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صدر عن رئيس هيئة الشراء العام  الدكتور جان العلية البيان التالي: "في هذا اليوم الوطني الحزين حيث الجرح اصاب الوطن في العمق، ومع الصلاة لراحة انفس الشهداء وشفاء المرضى وانتصار الوطن وزوال العدوان.
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تتوقف هيئة الشراء العام عن العمل كليا وتلغى كافة المواعيد السابقة وتعتذر الهيئة عن استقبال اي بريد يدوي او الكتروني".
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