العلية: توقف هيئة الشراء العام عن العمل في هذا اليوم الوطني الحزين

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صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان التالي: "في هذا اليوم الوطني الحزين حيث الجرح اصاب الوطن في العمق، ومع الصلاة لراحة انفس الشهداء وشفاء المرضى وانتصار الوطن وزوال العدوان.تتوقف هيئة الشراء العام عن العمل كليا وتلغى كافة المواعيد السابقة وتعتذر الهيئة عن استقبال اي بريد يدوي او الكتروني".