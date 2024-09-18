وزير البيئة: المخزون الغذائي يغطي شهرًا واحدًا

كشف رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين عن اجتماع ستعقده اللجنة اليوم في السراي للاطلاع على مسار عمل وزارة الصحة والقطاع الصحي في معالجة الاف الجرحى الذين أصيبوا امس مؤكدا انه ستتمّ إعادة ترتيب الجاهزية امام سيناريوهات توسع الاعتداءات الإسرائيلية.

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وفي حديث اذاعي، أشار ياسين الى انه بعد وصول مساعدات طبية من العراق، أبدت الأردن ومنظمات أممية استعدادها لمؤازرة لبنان على المستوى الصحي.

وإذ رأى ان ما جرى أكد أهمية خطط الطوارئ الاستباقية التي مكّنت القطاع الصحي من تلبية الاحتياجات، تحدث ياسين الى ان التحديات الأساسية في اللجنة هي قطاعات الصحة، الإيواء والغذاء مؤكدا ان العمل متواصل لإعادة تعزيز وتفعيل اللجان في المناطق لتأمين أماكن إيواء للنازحين، معلنا ان المخزون الغذائي الحالي يكفي لخمسين الف شخص أي يغطي شهرا واحدا.