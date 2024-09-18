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لبنان

تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. من هي الشركة المصنعة لـ"أجهزة البيجر المتفجرة"؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 02:40
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بعد أن أكدت أنها ليست المنتجة لأجهزة "البيجر" المتفجرة في لبنان، كشفت شركة "غولد أبوللو" التايوانية، الأربعاء، اسم الشركة التي أنتجت تلك الأجهزة، ومقرها في دولة أوروبية.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه فيما يتعلق بأجهزة الاتصال "بيجر طراز إيه آر 924 التي تم ذكرها بوسائل الإعلام، نود التوضيح أنه تم إنتاجها وبيعها بواسطة شركة باك (BAC)".
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ولفتت إلى أن مقر هذه الشركة يقع في عاصمة المجر بودابست.

وكان مؤسس "غولد أبوللو"، هسو تشينج كوانغ، قد أكد في وقت سابق الأربعاء، أن أجهزة (البيجر) التي انفجرت في لبنان "ليست من تصنيع الشركة".
وأضاف هسو، في تصريحات صحفية نقلتها رويترز، أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار "صنعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية". (الحرة)

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