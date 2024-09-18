Advertisement

لبنان

تقرير لـ"National Review": الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل قاب قوسين أو أدنى

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
18-09-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1248126-638622496226028818.png
Doc-P-1248126-638622496226028818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "The National Review" الأميركي أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ربما تواجه حدود قدرتها على احتواء الأعمال العدائية الوشيكة بين حزب الله، المدعوم من إيران، وإسرائيل. وكان لدى الولايات المتحدة عدد من الأصول البحرية المتمركزة قبالة سواحل بلاد الشام منذ أشهر في محاولة لردع إيران ووكلائها، وهي مناورة لم تنجح إلا في الحد من تبادل إطلاق النار بين الطرفين.ولكن المواجهة المباشرة التي كان البيت الأبيض يأمل في تجنبها ربما لم يعد أحد قادر على منعها لفترة أطول".
Advertisement
 
وبحسب الموقع، "قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للصحافيين يوم الاثنين "الطريقة الوحيدة المتبقية لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم هي من خلال العمل العسكري". وأضاف غالانت أنه نقل الرسالة عينها إلى نظيره الأميركي وزير الدفاع لويد أوستن".
 
ورأى الموقع، "في الواقع، قد يكون العمل العسكري هو السبيل الوحيد أمام إسرائيل لاستعادة الأراضي في شمال البلاد التي أخلاها عشرات الآلاف من مواطنيها بعد وقت قصير من هجوم السابع من تشرين الأول ولم يتمكنوا من العودة إليها بعد. لقد رفضت حماس كل جهود بايدن الرامية إلى صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يعيد الهدوء المؤقت إلى المنطقة، وكما كتبت صحيفة نيويورك تايمز، في تلخيصها لتصريحات منسوبة إلى أحد مساعدي غالانت، فإن حزب الله "قرر أن" يربط نفسه "بحماس".لقد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات".
 
وبحسب الموقع، "إن المخاطر المترتبة على مثل هذه العملية سوف تكون كبيرة، ولن يرغب أي رئيس في مواجهة هذه المخاطر في غياب بديل قابل للتطبيق. فوفقاً للتقديرات الإسرائيلية فإن حزب الله يمتلك ترسانة من الصواريخ والقذائف يبلغ عددها نحو 150 ألف صاروخ، كما يستطيع الحزب أن يضم ما بين 40 ألفاً و50 ألف مقاتل".
 
وتابع الموقع، "كانت وزارة العدل الأميركية قد حددت في وقت سابق عملاء مزعومين لحزب الله يعملون داخل الولايات المتحدة، وفي الأسبوع الماضي فقط وجهت وزارة العدل اتهاما إلى مواطن باكستاني مرتبط باهتمام إيران المزعوم باغتيال "سياسي أو مسؤول حكومي أميركي على الأراضي الأميركية".
 
وختم الموقع، "إن إيران ووكلاءها قادرون على التسبب في الكثير من المتاعب للولايات المتحدة في حالة اندلاع أعمال عدائية صريحة بينها وبين إسرائيل أو بين الأخيرة وأحد فصائل "محور المقاومة" التابع لطهران. وربما يكون هذا الاحتمال مخيفاً، ولكن يبدو أن وقت المحادثات قد اقترب من نهايته".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2024-09-18
09:44 | 2024-09-18
09:40 | 2024-09-18
09:36 | 2024-09-18
09:23 | 2024-09-18
09:18 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24