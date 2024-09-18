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لبنان

بعد تفجيرات "البيجر".. هل باتت هواتفنا خطر علينا؟ خبير يجيب

Lebanon 24
18-09-2024 | 02:46
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حذر الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان ابي نجم من استخدام الهواتف وlaptopsالمهرّبة وغير الخاضعة للرقابة لأنها تبقى عرضة للخرق الأمني، فيما لا خطر على أجهزة التلفزة لكونها لا تعمل على البطاريات.
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ابي نجم وفي حديث الى صوت كل لبنان، قال ان أجهزة البيجرز التي تم تفجيرها أمس لم تخضع على الأكيد، لرقابة الجمارك.
 
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