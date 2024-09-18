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لبنان
اتصال بين بوريل وبو حبيب... اليكم تفاصيله
Lebanon 24
18-09-2024
|
02:56
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالًا هاتفيا في وقت متأخر من مساء أمس الثلثاء من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الموجود حاليًا في زيارة عمل لدولة الامارات العربية المتحدة، حيث وضعه الوزير بوحبيب في آخر المعطيات المتعلقة بالهجوم السيبيراني الذي تعرض له لبنان، وما نتج عنه من ضحايا وجرحى. وقد نبَّه الوزير بوحبيب إلى خطورة هذا التصعيد، وجر المنطقة كلها الى حافة الهاوية.
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بدوره، وعد بوريل بـ "الدعوة الى مشاورات أوروبية لدراسة ما يمكن اتخاذه من خطوات ومواقف تساهم في لجم التصعيد، وخطر الحرب الموسعة".
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