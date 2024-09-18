تفجيرات البيجر.. هذا ما كشفه الأمين العام للصليب الأحمر عن الإصابات

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أوضح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة ان فرق الإسعاف نقلت أمس الثلاثاء أكثر من 143 جريحا شملت إصاباتهم العيون، الرأس، الصدر، اليدين، الخصر والساقين. جراء تفجيرات أجهزة "البيجر".ولفت كتانة في حديث لـ "صوت كل لبنان"، الى ان فرق الصليب الأحمر قامت بتوزيع أكثر من 170 وحدة دم إضافة الى نقل وحدات من مستشفى الى آخر، بحيث كانت هناك 134 سيارة اسعاف على الأرض و150 سيارة احتياط.وأكد كتانة أن فرق الإسعاف لا تزال مستنفرة وجاهزة لأي عمليات نقل دم أو جرحى.